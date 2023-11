Festival di Sanremo 2024, l’annuncio di Amadeus al Tg1: “Giovanni Allevi torna a suonare dal vivo”

Festival di Sanremo 2024, il primo annuncio di Amadeus al Tg1

Giovanni Allevi torna a suonare dal vivo a quasi due anni di distanza dall’ultima volta: il musicista, infatti, sarà sul palco dell’Ariston, nella serata di mercoledì 7 febbraio, per il Festival di Sanremo 2024, così come annunciato da Amadeus durante l’edizione delle 20 del Tg1 in onda nella serata di lunedì 27 novembre.

Il conduttore e direttore artistico di Sanremo, poi, ha anticipato che mercoledì annuncerà le nomi delle co-conduttrici di questa edizione, mentre domenica sarà la volta dei cantanti in gara.

La presenza del ritorno di Giovanni Allevi è una bellissima notizia dal momento che, lo stesso musicista, attraverso un messaggio sui suoi social, aveva confessato di avere un mieloma.

“Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco” aveva scritto il pianista il 18 giugno 2022.

Festival di Sanremo 2024: le anticipazioni

In onda su Rai 1 dal 6 al 10 febbraio 2024, la 74 edizione della kermesse musicale vedrà per il quinto anno consecutivo Amadeus nei panni del conduttore e direttore artistico.

Nelle scorse settimane sono già state annunciate delle importanti novità, a partire dal regolamento del Festival di Sanremo 2024, che vedrà cambiare l’ordine di esibizione degli artisti durante le prime serate, la serata “cover”, la giuria e il numero degli artisti in gara.

Nella prima serata si esibiranno i 26 cantanti in gara, mentre 13 saranno presenti nella seconda e altrettanti nella terza. Gli artisti non previsti in gara il mercoledì e il giovedì parteciperanno ugualmente allo spettacolo televisivo per introdurre le esibizioni degli altri. Nella quarta serata verrà eliminato il limite di riferimento temporale per le cosiddette “cover”: i cantanti in gara, affiancati da un artista ospite, interpreteranno una canzone tratta dal repertorio italiano ed internazionale e anche dal loro.

Si confermano tre le giurie che determineranno le classifiche della competizione, ma al Televoto e alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web si aggiunge una Giuria delle Radio. Scompare dunque la Giuria Demoscopica che sarà sostituita da una Giuria delle Radio, formata da emittenti radiofoniche, nazionali e locali, individuate secondo criteri di rappresentanza dell’intero territorio italiano. Per quanto riguarda il numero dei campioni in gara, Sanremo 2024 prevederà 26 cantanti (compresi i 3 finalisti di Sanremo Giovani).

Sempre nelle scorse settimane, inoltre, Amadeus ha anticipato che Marco Mengoni, vincitore dell’ultima edizione della kermesse, sarà il super-ospite nonché il co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo, in onda il 6 febbraio.