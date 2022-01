Sanremo, torna la capienza al 100%: pubblico con Ffp2 e Super Green Pass

Per il Festival di Sanremo, in programma da 1 al 5 febbraio, la capienza dell’Ariston sarà del 100% e gli spettatori dovranno esibire il Super green pass. Non sarà necessario, invece, il tampone. Queste le decisioni anti covid prese dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi a Imperia e che ha annunciato il sindaco della città di Sanremo, Alberto Biancheri.

Uno spettacolo completamente diverso da quello dell’anno scorso che in platea aveva visto “seduti” anche dei palloncini al posto delle persone.

“Con i vaccini e rispettando le regole si può fare un evento come il Festival, con la capienza del teatro al 100%. Gli spettatori entreranno con il Super green pass, sul Red Carpet ci saranno tutti i varchi di controllo e di sicurezza”, ha sottolineato il sindaco di Sanremo. Il prefetto di Imperia, Armando Nanei, ha spiegato che: “Gli addetti ai lavori accederanno al Red Carpet per poi entrare all’Ariston con Super green pass, mascherina Ffp2. Per gli spettatori sarà sufficiente la certificazione verde, ma niente tampone. Faremo di tutto per evitare assembramenti, per accedere e uscire dal teatro ci saranno percorsi dedicati”.

Oltre al red carpet ci sarà la zona rossa vicino al teatro e la nave da crociera Costa Toscana in rada. L’imbarcazione “non sarà un albergo, non farà ristorazione, ma sarà uno studio televisivo e secondo me farà bene anche alla promozione del territorio”, ha spiegato Biancheri.