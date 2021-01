SanPa continua a far discutere. Sulla popolare serie Netflix su San Patrignano, che nelle scorse settimane è stata al centro di grosse polemiche, si registra nelle ultime ore un acceso botta e risposta tra Red Ronnie e Luca Bizzarri. Due personaggi spesso dalle idee antitetiche e certamente dal carattere forte. “Parli senza conoscere l’argomento”, “Cretino, tu di me non sai niente”. Uno contro avvenuto su Twitter e che si è infiammato sempre di più fino a diventare una vera e propria lite a distanza. Ma ripercorriamo cosa è accaduto.

Tutto è partito da un post di Matteo Salvini in difesa di San Patrignano rilanciato da Bizzarri. “Se uno pensa che Sanpa ‘infanghi’ San Patrignano ci sono due possibilità. O non l’ha vista, o l’ha vista e non ci ha capito una fava. Chissà cosa è meglio augurarsi per il leader dell’opposizione”, ha scritto il comico commentando il post del leader leghista.

“Luca mi dispiace che tu parli di qualcosa senza conoscere l’argomento, senza mai esserci stato e magari senza aver mai visto un ragazzo a rota (in astinenza) o genitori disperati. Non credo tu difenda la serie per ingraziarti Netflix ma solo perché parli senza sapere”, ha prontamente ribattuto Red Ronnie, intervenendo nella discussione. “Tu di me non sai nulla, e non sai che so perfettamente di cosa sto parlando. Tu pensi che ‘Sanpa‘ sia un attacco a San Patrignano ma è un’analisi di ciò che è stato e ne fa uno splendido riassunto Cantelli: sono vivo grazie e nonostante. Chi deve ingraziarsi qualcuno non sono io”, ha risposto piccato l’attore.

“Luca, leggi queste storie che ogni giorno pubblica OptiMagazine. Ne hai vista qualcuna raccontata dalla serie su Netflix? No, nessuna. Solo negatività. Eppure sono migliaia”, ha rilanciato quindi Red Ronnie. “Non solo negatività, e ti ripeto: attento a giudicare chi non conosci. Perché faresti un’altra figura poco intelligente”, l’ultima stoccata di Bizzarri.

