Sabrina Salerno e il tumore al seno: “Si entra in un tunnel, ma cerco la luce”

Sabrina Salerno e il tumore al seno: “Si entra in un tunnel”

Sabrina Salerno torna a parlare dopo l’operazione alla quale è stata sottoposta nei giorni scorsi per rimuovere un tumore al seno.

“Il tumore è stato scoperto in una fase iniziale e l’operazione è stata positiva” ha affermato la showgirl in un video postato tra le stories del suo profilo Instagram.

Sabrina Salerno ha aggiunto: “Non so quante volte ho fatto questo video… Perché arrivo a un punto e mi commuovo non so perché. Volevo ringraziarvi per i messaggi. Io sono uscita dall’ospedale il giorno dopo l’operazione. Grazie per il sostegno e l’affetto che mi avete dimostrato e abbraccio virtualmente tutte le donne che stanno affrontando questo percorso, si entra in un tunnel e si cerca la luce… Perché è necessaria la luce. Io spero di tornare sul palco preso, mi sono data come scadenza un mese”.

La settimana scorsa la showgirl 56enne aveva annunciato sui social: “Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno”.

“Come ogni anno – aveva raccontato – a luglio, ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire”.