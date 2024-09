Sabrina Salerno ha un tumore al seno: “Oggi mi opero”

Sabrina Salerno ha un tumore al seno. Lo ha reso noto la stessa showgirl 56enne con un post su Instagram che la ritrae in piedi di fianco a un letto di ospedale. “Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno”, si legge nel messaggio pubblicato nel mattino di oggi, mercoledì 18 settembre.

Salerno spiega di aver scoperto la neoplasia grazie ai controlli preventivi di routine. “Come ogni anno – racconta – a luglio, ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire”.

“La prevenzione e la diagnosi precoce può salvarci la vita”, sottolinea la cantante, che accompagna al post l’hashtag #nevergiveup, che in inglese significa “non mollare”.

Qualche giorno fa Salerno aveva pubblicato sui social una foto in tenuta da allenamento: “Questo settembre – annunciava sarà per me un mese importantissimo”. Ora è più chiaro il perché.

