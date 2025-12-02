Sabrina Salerno: “Mai stata l’amante di Berlusconi. Mi sono innamorata di un famoso cantante”

Ospite di Belve, la cui ultima puntata va in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 2 dicembre, Sabrina Salerno ha ripercorso la sua vita e carriera. Sul presunto flirt con Silvio Berlusconi, la showgirl e cantante risponde: “Non sono mai stata la sua amante. Hanno creato un alone di mistero su questa cosa. Lui era affascinato dalla bellezza, io ero un po’ sfrontata. Mi impose al programma Premiatissima. Oggi se sono qua è anche grazie a lui, gli sono molto riconoscente”. Sabrina Salerno, poi, ripercorre il suo difficile rapporto con il padre: “L’ho conosciuto solo a 12 anni, non ha voluto riconoscermi”. Poi spiega perché ha chiesto il test del Dna: “Non volevo, ma disse cose orrende su di me e così ho deciso: abbiamo fatto il test e sono risulta sua figlia. Dal notaio mi ha abbracciato, ma appena usciti mi ha chiesto di non rivelare il suo cognome. Era un uomo in carriera, un personaggio in vista della finanza”.

Alla conduttrice Francesca Fagnani, poi, Sabrina Salerno fa una sorprendente rivelazione: “Mi sono innamorata di un cantante italiano che ha fatto la storia della musica. È amatissimo, uno che fa gli stadi”. Quando la presentatrice fa il nome di Claudio Baglioni, Sabrina Salerno, dopo una pausa, risponde: “Lei è tremenda Fagnani…”. Oltre alla showgirl, l’ultima puntata di Belve vedrà protagoniste Stefania Sandrelli e Maria De Filippi.