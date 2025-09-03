Icona app
Spettacoli

Le rubano l’abito in treno, sfila alla Mostra del Cinema con il lenzuolo dell’hotel: “Ho dato sfogo alla mia creatività”

La disavventura dell'artista Elda Calabrese: "Ho ricevuto tanti complimenti per un outfit che in realtà non esisteva"

di Niccolò Di Francesco
L’artista Elda Calabrese ha dato sfogo a tutta la sua creatività per ovviare a un problema non di poco conto capitatole a ridosso del red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia. A raccontare quanto accaduto è stata la stessa artista sul suo profilo Instagram. “Pensati derubata e vestita con un lenzuolo” è l’incipit del post di Elda Calabrese, che poi rivela quello che le è successo. “Ieri è stata un giornata con alti e bassi e sicuramente non è iniziata nei migliori dei modi. Dopo un mese ad organizzarsi, prepararsi purtroppo mi hanno rubato la valigia in treno con tutto ciò che poteva servirmi per l’evento”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Elda C. (@eldacalabrese)

“Morale della favola: per non entrare ancor più nel pallone e non avendo nulla a mia disposizione se non gli stivali che fortunatamente non mi hanno tolto, salita in camera ho deciso di dar sfogo alla mia creatività vestendomi direttamente con il lenzuolo del mio letto e creando addirittura uno strascico! Incredula di aver ricevuto tanti complimenti per un outfit che in realtà non esisteva”. L’artista, quindi, conclude: “La serata per fortuna è andata alla grande e io auguro al mio caro ladro…. Goditi i miei vestiti e gioielli , ma ricorda , il karma osserva sempre”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca