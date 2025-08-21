Icona app
Spettacoli

Ruba i fiori dalle corone per i funerali di Pippo Baudo, la surreale intervista al Tg1: “Volevo avere un ricordo” | VIDEO

La gaffe è andata in onda durante la diretta per le esequie del conduttore

di Niccolò Di Francesco
Gaffe durante la diretta del Tg1 per i funerali di Pippo Baudo, durante la quale una donna ha ammesso di aver rubato dei fiori dalle corone presenti in chiesa per l’ultimo saluto al conduttore, scomparso lo scorso 16 agosto a 89 anni. Al termine dei funerali che si sono tenuti nella Chiesa di Militello Val di Catania, infatti, l’inviato del Tg1 si è avvicinato ad alcuni dei presenti per chiedere loro una testimonianza. Quando si è avvicinato a una donna, l’incolpevole giornalista ha chiesto: “Signora, la vedo con dei fiori. Li ha portati per Baudo?”. La donna, a quel punto, ha ammesso: “No, li ho presi dalle corone per avere un ricordo, in qualche modo”. L’episodio, neanche a dirlo, ha immediatamente fatto il giro del web diventando un vero e proprio meme.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
