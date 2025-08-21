Gaffe durante la diretta del Tg1 per i funerali di Pippo Baudo, durante la quale una donna ha ammesso di aver rubato dei fiori dalle corone presenti in chiesa per l’ultimo saluto al conduttore, scomparso lo scorso 16 agosto a 89 anni. Al termine dei funerali che si sono tenuti nella Chiesa di Militello Val di Catania, infatti, l’inviato del Tg1 si è avvicinato ad alcuni dei presenti per chiedere loro una testimonianza. Quando si è avvicinato a una donna, l’incolpevole giornalista ha chiesto: “Signora, la vedo con dei fiori. Li ha portati per Baudo?”. La donna, a quel punto, ha ammesso: “No, li ho presi dalle corone per avere un ricordo, in qualche modo”. L’episodio, neanche a dirlo, ha immediatamente fatto il giro del web diventando un vero e proprio meme.