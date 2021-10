Rossano Rubicondi, le cause della morte dell’ex marito di Ivana Trump

Quali sono le cause della morte di Rossano Rubicondi, deceduto oggi – 29 ottobre 2021 – all’età di 49 anni? Al momento non si hanno notizie ufficiali sulle cause della morte del quarto marito di Ivana Trump. Anche se il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ha rivelato “Sono sconvolto e addolorato. Molto addolorato. È morto Rossano Rubicondi e aveva solo 49 anni. Pare cancro, alla pelle, un melanoma. Aveva un carattere non sempre facile, con qualche difficoltà a dominarsi. Ma sicuramente, e qui non ho il minimo dubbio, era una persona buona, molto buona, dotato poi di una simpatia trascinante, contagiosa”. In Italia Rubicondi era molto conosciuto grazie soprattutto alle sue partecipazioni a diversi reality e talent show come L’Isola dei Famosi e Ballando con le stelle a cui aveva partecipato proprio con sua moglie Ivana. Ha recitato anche in “Natale a Beverly Hills”.

L’annuncio di Simona Ventura

A dare l’annuncio della morte di Rossano Rubicondi è stata l’amica Simona Ventura. “Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP”, ha scritto la Ventura su Twitter.