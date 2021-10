Morto Rossano Rubicondi, ex marito di Ivana Trump e noto personaggio tv

Rossano Rubicondi è morto oggi, venerdì 29 ottobre 2021, all’età di 49 anni. A darne l’annuncio è stata Simona Ventura con un tweet. “Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP”, ha scritto la Ventura su Twitter.

Chi era

Nato a Roma il 14 marzo 1972, Rossano Rubicondi si trasferisce a Londra giovanissimo dove comincia a lavorare come modello. Scopre poi la passione per il mondo del cinema, è così riesce ad ottenere piccoli ruoli in dei film. E’ stato il quarto marito di Ivana Trump e il suo compagno più longevo. In Italia era molto conosciuto grazie soprattutto alle sue partecipazioni a diversi reality e talent show come L’Isola dei Famosi (nel 2008 quando alla conduzione c’era Simona Vantura) e Ballando con le stelle a cui aveva partecipato proprio con sua moglie Ivana. Ha recitato anche in “Natale a Beverly Hills” in una parte che era una sorta di parodia di se stesso. Assieme a Federica Panicucci ha condotto la trasmissione televisiva Cupido.