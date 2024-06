Ringo contro Victoria dei Maneskin dei Maneskin | VIDEO

Dj Ringo attacca duramente Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin che lavora anche come disc jokey,

In un video postato sul suo profilo Instagram che mostra un’esibizione della bassista mentre è nei panni della dj, il conduttore radiofonico ha scritto: “Sono tutti rockers con il cu*o degli altri…. Rock di qua rock di la, band di qui band di la, musicista di qua e di là, ma poi tutti a fare i DJ e metter musica di merda”.

“Comunque questo non è fare il dj, ma la cubista che si sceglie le tracce da sola. Non offendiamo chi sa fare questo mestiere anche davanti a 20 persone” ha invece commentato il collega Paolo Noise.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DJ RINGO (@ringodj)

Non è la prima volta che Ringo prende di mira i Maneskin. Tempo fa, in un’intervista al Corriere della Sera, infatti, dichiarò: “I Maneskin? Terrificanti”. E su uno dei loro brani più famosi, Zitti e buoni, dj Ringo afferma: “L’hanno presentata a Sanremo. Capisce dove è l’errore? Un gruppo rock non dovrebbe essere al Festival di Sanremo. Vede quella foto? Ci sono quattro star che sono nell’olimpo: James Dean, Elvis, Humphrey Bogart, uno dei più fighi di tutti, Marilyn Monroe l’icona. Il rock ha leggi ben precise, integraliste, devi rispettarle. Uscire da un talent come X Factor non è rock”.