Dj Ringo contro tutti: “I Maneskin? Terrificanti. La canzone di Fedez e Salmo la poteva fare Orietta Berti”

Dj Ringo attacca i Maneskin, Fedez e Salmo: “Terrificanti”

Dj Ringo si scaglia contro il panorama musicale italiano e attacca i Maneskin, Fedez e Salmo definendoli “terrificanti”.

Intervistato da Il Corriere della Sera, Dj Ringo, il cui vero nome è Rocco Maurizio Anaclerio, ha ripercorso la sua vita professionale e privata.

Direttore creativo di Virgin Radio, dove conduce il programma Revolver, Ringo ha parlato anche dei presunti 10 milioni di euro sperperati: “Sicuramente miliardi e miliardi di lire, guadagnavo tanto e spendevo tanto. Macchine, moto, viaggi: pagavo tutto agli altri perché non volevo andare in giro da solo. Porsche e Ferrari. Moto. Le sfasciavo e le cambiavo. E i soldi volavano via. Ma non mi pento”.

“Sono sempre stato attratto dal sesso e dalle donne, da un’orgia, qualcosa di viscerale… poi è arrivato l’Aids a rovinare tutto. Vivevo di notte, era fantastico: amici veri, pochi soldi, divertimento puro, che finiva sempre con qualche ragazza, o nei motel o al parco” ha affermato dj Ringo ripercorrendo le sue notti di trasgressione.

“Gli anni 80 erano bellissimi, mi sono divertito come un matto: ho conosciuto Keith Haring; Fiorucci mi ha presentato una cantante che doveva vestire: era Madonna; ho chiacchierato con Andy Warhol. Mi avevano anche proposto di comprare un suo quadro per 40 milioni di lire. Non lo presi e mi mangio ancora le mani: varrebbe più di un milione di euro”.

Il deejay, poi, parla del panorama musicale italiano senza mezzi termini: “Mi fa cagare”.

“Ho sentito Viola di Fedez e Salmo, non si offendano, ma è terrificante. Poteva farla Orietta Berti. Se questi sono i giovani che fanno musica”.

E ancora: “I Maneskin? Terrificanti”. E su uno dei loro brani più famosi, Zitti e buoni, dj Ringo afferma: “L’hanno presentata a Sanremo. Capisce dove è l’errore? Un gruppo rock non dovrebbe essere al Festival di Sanremo. Vede quella foto? Ci sono quattro star che sono nell’olimpo: James Dean, Elvis, Humphrey Bogart, uno dei più fighi di tutti, Marilyn Monroe l’icona. Il rock ha leggi ben precise, integraliste, devi rispettarle. Uscire da un talent come X Factor non è rock”.