L’attore di MacGyver insulta Trump: “È un pezzo di me**a, non nutro alcun rispetto per lui”
Le parole di Richard Dean Anderson contro il presidente Usa
Richard Dean Anderson, attore noto per aver interpretato il ruolo di MacGyver nell’omonimo telefilm, attacca il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. In un’intervista a El Pais, infatti, l’attore ha dichiarato: “È un pezzo di merda. Non mi piace affatto il tipo di persona che è. Non apprezzo il suo comportamento, le sue politiche né il suo ego. È un uomo negativo. Semplicemente non lo rispetto: ed è la cosa peggiore che si possa dire di un essere umano. Non nutro alcun rispetto per lui. Ma ehi, è solo l’opinione di un uomo”.
Riguardo al personaggio di MacGyver, invece, ricorda: “Gli sceneggiatori scrivevano cose che mi interessavano, come l’ambiente, i diritti degli animali e l’avversione per le armi da fuoco. E poi c’era il suo lato umano: una persona che, come me, sciava, giocava a hockey e conduceva una vita attiva. MacGyver era diverso: un eroe televisivo che non usava armi. Rifletteva, osservava e risolveva i problemi sul momento, senza uccidere nessuno né sparare un colpo. Questo permetteva a genitori e figli di guardare lo show insieme. Ed è proprio questo che mi rende più orgoglioso e felice: quei legami, specialmente tra figlie e padri. Credo che questa combinazione abbia reso la serie memorabile per un pubblico più vasto del solito”.
“Ho l’impressione che oggi nel mondo non ci siano abbastanza persone incuriosite o affascinate dalla scienza in televisione. Perché bisogna davvero guardare, ascoltare e osservare, mentre con una commedia o un dramma tradizionale basta sentirlo” afferma ancora Richard Dean Anderson, che poi aggiunge una curiosità riguardo al telefilm: “Avevamo dei collaboratori: consulenti provenienti da istituti tecnici e università vicino a Los Angeles. Ci spiegavano come risolvere un problema usando ciò che si trovava nella stanza, e anche noi altri contribuivamo con delle idee. È stato uno sforzo collettivo”.