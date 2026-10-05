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Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 5 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Michele Santoro interviene sulla più stretta attualità politica italiana e internazionale. Poi, il caso Garlasco continua a far discutere: al centro della puntata il generale Luciano Garofano e gli uomini del Ris di Parma. Perché le analisi negative sul DNA trovato sui pedali della bici di Alberto Stasi non risultano negli atti del processo? Fari puntati anche sul possibile rinvio a giudizio di Andrea Sempio. Le nuove intercettazioni parlano di video e immagini porno e aprono a nuovi interrogativi. In studio: Antonio De Rensis, Angela Taccia e Francesco Borgonovo. A seguire, prosegue l’inchiesta sulle presunte infiltrazioni mafiose in alcuni ospedali di Palermo: una nuova “gola profonda” rivela nomi e scenari inquietanti dietro le assunzioni nelle aziende che si occupano dei servizi di pulizia. Ospite il giornalista d’inchiesta e deputato regionale Ismaele La Vardera. Infine, l’inchiesta sull’attentato a Sigfrido Ranucci si arricchisce di un nuovo capitolo: i viaggi d’affari all’estero di Valter Lavitola e i suoi rapporti con un fantomatico intermediario. Ne parlano Nello Trocchia e Peter Gomez.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 5 ottobre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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