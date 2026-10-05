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Jack Reacher – Punto di non ritorno: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Jack Reacher – Punto di non ritorno: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 5 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Jack Reacher – Punto di non ritorno, film del 2016 diretto da Edward Zwick. La pellicola, con protagonista Tom Cruise nei panni di Jack Reacher, è l’adattamento cinematografico del romanzo del 2013 Punto di non ritorno scritto da Lee Child ed è il sequel del film del 2012 Jack Reacher – La prova decisiva. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo aver smantellato una gang di trafficanti di esseri umani, l’ex investigatore militare Jack Reacher, ora diventato un giustiziere vagabondo, torna al suo vecchio quartier generale per incontrarsi con il maggiore Susan Turner, con la quale aveva lavorato durante i suoi viaggi e di cui è diventato grande amico. Il colonnello Sam Morgan lo avvisa che Turner è stata accusata di spionaggio e quindi è detenuta.

L’avvocato di Turner, il colonnello Bob Moorcroft, gli rivela che ci sono prove a suo carico che la vogliono implicata nell’omicidio di due soldati in Afghanistan, ma Reacher è convinto che sia stata incastrata. Moorcroft gli rivela che una vecchia conoscenza di Reacher, Candice Dutton, ha intentato una causa di paternità contro di lui, sostenendo che lui è il padre biologico di sua figlia di 15 anni, Samantha Dutton. Reacher cerca di incontrare Samantha, ma lei lo respinge, credendo che lui stia perseguitando la sua madre biologica, visto il passato da prostituta della stessa. Moorcroft viene ucciso da un ignoto assassino, e la colpa ricade su Reacher, che viene arrestato e sbattuto nella stessa prigione dove è detenuta Turner…

Jack Reacher – Punto di non ritorno: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Jack Reacher – Punto di non ritorno, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Tom Cruise: Jack Reacher
  • Cobie Smulders: Susan Turner
  • Aldis Hodge: Espin
  • Patrick Heusinger: Il cacciatore
  • Danika Yarosh: Samantha Dayton
  • Holt McCallany: colonnello Morgan
  • Robert Catrini: colonnello Moorcroft
  • Robert Knepper: generale Harkness
  • Austin Hebert: Prudhomme
  • Teri Wyble: signora Prudhomme
  • Madalyn Horcher: sergente Leach
  • Sean Boyd: tenente Decoudreau
  • Anthony Molinari: Buzzcut
  • Jason Douglas: sceriffo

Streaming e tv

Dove vedere Jack Reacher – Punto di non ritorno in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 5 ottobre 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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