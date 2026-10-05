Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 5 ottobre 2026

Questa sera, lunedì 5 ottobre 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 5 ottobre 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Testimonianze dei sopravvissuti e immagini reali ricostruiscono quanto accaduto il 7 ottobre 2023 al Nova Music Festival. Il documentario premiato con l’Emmy Honor Award. Questa sera appuntamento speciale con “Quarta Repubblica”, il talk show condotto da Nicola Porro. In apertura, dalle ore 21.30, spazio all’attualità italiana e internazionale, con un viaggio nelle piazze europee: dalle proteste degli studenti in Francia alle manifestazioni per la casa in Spagna. Al centro della puntata anche un’inchiesta sul partito Alleanza Verdi e Sinistra, che approfondirà rapporti e vicinanze tra esponenti della sinistra radicale e personaggi legati all’estremismo islamico. Infine, il caso Garlasco, con gli ultimi sviluppi dell’inchiesta.

A seguire, dalle ore 23.25 circa, Nicola Porro introduce, con i commenti e l’approfondimento di Paolo Mieli e Toni Capuozzo, il documentario della BBC “We Will Dance Again”, che ricostruisce il massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre 2023 al Nova Music Festival, nel sud di Israele. Un documento di straordinaria forza che ricostruisce la trasformazione di una festa in un incubo.

Per raccontare nel modo più accurato possibile ciò che accadde quel giorno, i produttori di “We Will Dance Again” hanno raccolto le testimonianze dei sopravvissuti e incrociato una quantità eccezionale di materialeaudiovisivo: i video girati con i cellulari dai ragazzi presenti al festival, le ultime immagini registrate dalle vittime e i filmati realizzati dagli stessi terroristi di Hamas. Ne nasce una cronologia serrata del massacro, nella quale le parole di chi è sopravvissuto si intrecciano continuamente alle immagini reali di quelle ore.