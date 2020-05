Quanto guadagna youtuber Favij: stipendio e patrimonio

Quanto guadagna Favij, il più famoso youtuber italiano? Prima di rispondere a questa domanda vi diciamo chi è Favij. Si tratta del più famoso youtuber Italiano (nome originale Lorenzo Ostuni, classe 1995), un giovane ragazzo, seguito dagli amanti dei videogiochi e da tantissimi teenager. Tra tutte le categorie presenti su youtube, quella di Favij è riconosciuta tra quella dei let’s player, ovvero quello di cui si occupa questa fascia, consiste nella recensione di videogame.

La sua avventura quindi è cominciata nel 2012 quando ha iniziato a recensire i videogame più famosi del momento come appunto grand thefta auto V per PC, happy wheels, whack the burglars e minecraft. Ma quanto guadanga Favij con i suoi video su YouTube? In tantissimi si fanno questa domanda e altrettanti lo hanno chiesto al diretto interessato che ci ha fatto sopra un video. “Su Youtube non c’è un guadagno fisso… Una volta tanto, una volta zero. Non sono Berlusconi, non posso comprarmi 8 ville…”, ha detto. “Io sono tirchio! Ci penso 85 volte prima di spendere. Sono esagerato…”. Poi è andato un pochino più nel dettaglio: “Youtube non paga nulla: si guadagna sui 0,25 centesimi ogni 1000 visualizzazioni. Cinque volte in meno di quanto prendevo una volta. Cambia tutto in fretta. Cosa ho fatto? Ho pensato: metto da parte il più possibile perché potrebbe cambiare… E questa cosa ha dato i suoi frutti”.

Ma quindi: quanto guadagna Favij? Fare un calcolo preciso al centesimo non è possibile ma incrociando visualizzazioni, numero di fan e altri dati si presume che il giovane youtuber guadagni in media una cifra vicina ai 680 euro al giorno, circa 20.000 euro al mese. Importo derivante unicamente da YouTube. A questa cifra vanno infatti aggiunti i compensi per le varie sponsorizzazioni e collaborazioni che lo youtuber stringe. Secondo molti magazine e giornali, Favij guadagnerebbe quindi ben oltre 50.000 euro al mese.

