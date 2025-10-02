Icona app
Musica

Pupo torna a esibirsi a Mosca: “Gli italiani dovrebbero essere grati ai russi. Se mi vietano di andare chiederò la cittadinanza”

Immagine di copertina
Credit: AGF

L'artista è atteso per un concerto dedicato "all'amore tra la Russia e l'Italia"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Pupo tornerà a esibirsi a Mosca, in Russia, in occasione di un concerto, in programma sabato 4 ottobre, dedicato “all’amore tra la Russia e l’Italia”. Intervistato dal quotidiano Izvestia, il cantante, che si esibisce in Russia dal 1979, dallo scoppio della guerra in Ucraina ha avuto più di qualche problema. Lo scorso anno, infatti, dopo aver cantato al Cremlino due date in Lituania e Belgio sono state cancellate. Un episodio che lui ha definito “un’inaccettabile dimostrazione di arroganza”. Enzo Ghinazzi ha quindi affermato: “Non accetterò mai che altri scelgano per me. Per difendere ciò in cui credo, e quindi per difendere la pace, sono pronto a correre qualsiasi rischio”.

Secondo Pupo “il popolo italiano dovrebbe essere grato ai russi”. Il riferimento è all’operazione “Dalla Russia con amore” che, durante la pandemia di Covid, ha visto l’arrivo di diversi medici russi nel nostro Paese. “Essi apprezzano e amano i russi, come i russi amano gli italiani” è la convinzione del cantante che ha già la soluzione nel caso in cui gli venisse negato il viaggio a Mosca: “Come minimo chiederei la cittadinanza”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
