Non costituisce reato. Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez sul palco del Festival di Sanremo che tanto ha fatto discutere finisce con un nulla di fatto, almeno per quanto riguarda l’esposto dell’associazione Pro Vita nei confronti dei due cantanti. La procura delle Repubblica di Imperia, infatti, ha chiesto l’archiviazione.

L’associazione aveva presentato un esposto per atti osceni in luogo pubblico. Come ricorderete, durante la finale del Festival, Rosa Chemical, mentre si esibiva con la sua Made in Italy, ha prima mimato un rapporto sessuale con Fedez, seduto in prima fila, e poi lo ha fatto salire sul palco, dandogli un bacio appassionato al termine del brano. Una performance di cui si è discusso a lungo, e che avrebbe causato anche un litigio tra Fedez e Chiara Ferragni.

Di certo l’esibizione non è piaciuta all’associazione, dichiaratamente schierata “contro la propaganda gender” e in difesa della famiglia tradizionale. Rosa Chemical ha spiegato che il suo era un messaggio d’amore, anche se in molti hanno dubitato su una messa in scena già precedentemente organizzata da parte dei due cantanti.

Riguardo all’altra inchiesta, quella che vede indagato Blanco per danneggiamenti – in relazione alle rose distrutte – la procura ha interpellato la Rai, chiedendo se effettivamente l’esibizione di Blanco abbia provocato dei danni e chiedendo di quantificarli.