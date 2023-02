Sanremo, Blanco indagato per danneggiamento

Blanco risulta indagato dalla Procura di Imperia con l’accusa di danneggiamento, per l’ormai celebre episodio avvenuto durante il Festival di Sanremo, quando il cantante, dopo aver avuto un problema tecnico, ha sfasciato i vasi di rose presenti sul palco dell’Ariston per fare da scenografia alla sua esibizione. Un caso che aveva fatto molto discutere, anche se c’è chi ha parlato di una messa in scena già prevista, dato che qualcosa di simile si vedeva nel video del brano in questione, L’isola delle rose.

A Sanremo Blanco, evidentemente innervosito perché non riusciva a sentire la sua voce in cuffia, invece di fermarsi, ha distrutto a calci il “giardino di rose” allestito sul palcoscenico. “Non sentivo in cuffia, non potevo cantare – ha poi spiegato l’artista -. Ma almeno mi sono divertito, la musica è anche questo”. Una brutta scena che gli aveva attirato i fischi della platea. Il giorno dopo il ragazzo si era scusato con un post sui social. Ora arriva la notizia dell’indagine da parte della procura.

Come poi ha spiegato Amadeus, Blanco avrebbe dovuto rotolarsi tra le rose e non distruggerle. In attesa di chiarire la vicenda, e che la Rai spieghi quali fossero gli accordi, nei suoi confronti è stato aperto un fascicolo.