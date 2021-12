Povia costretto a rinunciare alla manifestazione No Green Pass: “Sono positivo al Covid”

Il cantautore Giuseppe Povia è positivo al Covid – 19. Lo ha annunciato lui stesso agli organizzatori dell’evento contro il Green Pass in programma a Genova: “Sono positivo con carica bassa, sto bene”, ha detto. Il cantante perciò si è visto costretto a rinunciare alla manifestazione No Green Pass nel capoluogo ligure. Sono note le sue posizioni contro il vaccino per il Covid. Inoltre, è diventato un vero e proprio simbolo anche del movimento contro il certificato verde. Più volte, infatti, si è esibito ai raduni nelle diverse città d’Italia. Come riportato dal sito Genova24, a confermare la positività di Povia al Covid sono stati gli organizzatori che hanno detto “Lo abbiamo sentito, non era in formissima, ma siamo tranquilli”.

Sui social network il cantautore non ha fatto riferimento alla positività e uno dei suoi ultimi post ha riguardato Sanremo. Ha specificato, infatti, che sono anni che non si presenta al Festival, smentendo il fatto che fosse stato scartato: “Per motivi ideologici e politici, la Rai e cioè il governo non ammetterebbe mai a Sanremo un cantautore che contesta le scelte schizofreniche, illogiche, anti costituzionali e anti scientifiche del governo stesso – ha scritto – Il tutto si ridurrebbe ai soliti termini usati da chi ha un handicap ideologico e cioè ‘Novax’ (il termine corretto è NoCovid19Vax, perché i vaccini nella vita li abbiamo fatti), ‘Omofobo’ altro termine ideologico che non vuol dire nulla, ‘Fass1sta, razz1sta, Popul1sta’”.