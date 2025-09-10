È morto Paul Baccaglini, ex inviato de Le Iene e presidente del Palermo: si sarebbe suicidato in casa

È morto all’età di 41 anni Paul Baccaglini, ex inviato de Le Iene nonché presidente della squadra di calcio del Palermo: l’uomo si sarebbe suicidato in casa. A trovare il corpo senza vita di Baccaglini, nella sua abitazione di Segrate, è stata la compagna. Sarà comunque l’autopsia a stabilire con certezza le cause del decesso. Nato a Chicago il 31 gennaio 1984, è cresciuto a Pittsburgh, da padre americano e madre italiana. Terminate le scuole elementari si è trasferito a Padova, città in cui abitava la madre. Dopo una carriera nel basket, inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo collaborando prima con Radio Padova e poi con RTL 102.5. La notorietà arriva grazie a Le Iene, il programma di Italia 1 per il quale ricopre il ruolo di inviato.

Terminata l’esperienza televisiva, Paul Baccaglini inizia ad appassionarsi al mondo della finanza lavorando come trader. Dopo aver gestito un proprio capitale, dà vita, insieme a due soci, a due fondi: Keystone Group e Integritas Capital. Proprio attraverso uno dei due fondi tenta l’acquisto del Palermo calcio di cui diviene presidente nel 2017. Tuttavia, il presidente Maurizio Zamparini, dopo un iniziale accordo, rifiuta la cessione ritenendo l’offerta priva di sufficienti garanzie. Successivamente, quindi, Baccaglini si dimette dalla carica di presidente. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2010 al 2018 è stato legato alla modella ed ex Velina Thais Souza Wiggers.