Patrizia Mirigliani: “Boldrini, Tarantola e Soldi hanno affossato Miss Italia. Miriam Leone? Un’ingrata”

Patrizia Mirigliani: “Boldrini, Tarantola e Soldi hanno affossato Miss Italia”

Patrizia Mirigliani parla di Miss Italia accusando la Rai di aver messo al bando il concorso e lanciando frecciatine anche a qualche ex partecipante come Miriam Leone.

Intervistata dal Corriere della Sera in occasione dell’uscita del documentario Netflix, Miss Italia non deve morire, l’imprenditrice ha parlato del concorso di bellezza che negli anni Novanta realizzava ascolti paragonabili solamente al Festival di Sanremo.

Figlia di Enzo, storico organizzatore del concorso di bellezza, Patrizia Mirigliani ricorda di quando “Alain Delon arrivò in elicottero. Chiese di cenare in un tavolo di sole donne e io, che ai tempi lavoravo dietro le quinte e mi occupavo della logistica, fui costretta da mio padre ad andarci. Delon mi chiese di sedermi vicino a lui. Provai a sottrarmi dicendogli che non parlavo il francese e lui chiuse la questione replicando che parlava molto bene l’italiano. Finì che dopo aver fatto fuori i bucatini all’amatriciana rubò anche il riso in bianco dal mio piatto, che avevo preso nel terrore di sporcarmi mangiando”.

Tra le protagoniste del recente Festival di Sanremo 2025 c’è stata anche l’ex Miss Italia Miriam Leone che di recente Patrizia Mirigliani definì ingrata: “Io continuo a pensare sempre il meglio di lei, si capiva subito che aveva la stoffa. Certo, mi è spiaciuto che non abbia mai accolto i nostri inviti a tornare a trovarci. Lo ha fatto perfino Sophia Loren, due volte, e ho detto tutto”.

Secondo l’imprenditrice Miss Italia per non morire “deve ritornare in tv, ha bisogno di un palcoscenico televisivo. Dunque, per salvarla, ci vuole una rete che la faccia tornare al grande pubblico”.

“Penso che la bellezza sia stata demonizzata da un certo tipo di femminismo, ed è stato complicato studiare la formula giusta. Noi ci siamo quasi dovuti giustificare per aver continuato a credere in un concorso dedicato alla bellezza. Eppure non è mai stata fine a se stessa, ma all’avvio di carriere meravigliose per molte di loro” ha aggiunto Mirigliani.

Patrizia Mirigliani, poi, rivela come mai Miss Italia non è andata più in onda sulla Rai: “La decisione, nel 2013, fu presa da Giancarlo Leone, ai tempi direttore di Rete”.

“Poi, ovviamente, Anna Maria Tarantola e Laura Boldrini con le loro dichiarazioni pubbliche contro il concorso contribuirono ad allontanarci dalla Rai” ha aggiunto l’imprenditrice.

Nel 2023 ci furono degli incontri con alcuni dirigenti Rai ma non se ne fece più nulla: “So che, negli anni, ho avuto tre donne contro: Anna Maria Tarantola, Laura Boldrini e Marinella Soldi. Senza che provassero nemmeno a capire cosa era Miss Italia e chi raccontava. Perfino Andreotti e Romano Prodi, in passato, si erano congratulati con mio padre”.

Sulle critiche, invece, dichiara: “I social sono impietosi, scrivono qualunque cosa. Diciamo che mi spiace sentir dire che Miss Italia è ormai una cosa vecchia. Ogni anno si iscrivono al concorso circa diecimila ragazze. L’ultima Miss Italia, Ofelia Passaponti, sta per prendere la seconda laurea ed è stata chiamata da Amadeus alla Corrida come valletta”.