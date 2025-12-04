Icona app
Spettacoli

Paola Marella, le foto inedite col figlio un anno dopo la morte: "Voglio vivere"

Credit: Instagram Paola Marella

Gli scatti sono stati trovati dal figlio dell'interior designer sul computer della donna, dopo la sua dipartita

di Marco Nepi
A poco più di un anno dalla morte di Paola Marella, il figlio della celebre interior designer ha pubblicato sui social tre foto inedite della madre, scattate durante la malattia.

Il figlio, Nicola Traversa, ha condiviso gli scatti sul profilo Instagram di Paola Marella, rimasto attivo anche dopo la scomparsa della donna per promuovere iniziative a sostegno della ricerca sul cancro al pancreas. L’account è gestito dal figlio insieme al padre, Domenico Traversa.

I due hanno trovato le foto sul computer di Marella dopo la sua morte. Gli scatti la ritraggono con i capelli corti e in un caso con un foulard in testa, indossato probabilmente durante i mesi della chemioterapia: la donna sorride in compagnia del figlio, a casa e in spiaggia in riva al mare.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Insieme per Paola (@paolamarella)

Le immagini erano conservate in una cartella dal titolo “Voglio Vivere”: “Un mantra, una verità tanto semplice quanto forte e disarmante allo stesso tempo”, si legge nel post che ora le accompagna. “Abbiamo trovato la cartella dopo che lei se n’era già andata, ma dentro c’era davvero tutta la sua voglia di vivere”.

Paola Marella è morta il 20 settembre 2024 all’età di 61 anni a causa di un tumore al pancreas. Architetta e designer, era diventata nota al grande pubblico per la conduzione di alcuni fortunati programmai televisivi dedicati all’immobiliare e all’arredamento di interni, da Vendo Casa Disperatamente a Cerco Casa Disperatamente, fino a Un sogno in affitto.

Dopo la sua dipartita, il figlio Nicola Traversa e il marito Domenico hanno dato vita a una fondazione in sua memoria per raccogliere fondi a sostegno della ricerca contro il cancro al pancreas.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca