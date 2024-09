È morta Paola Marella, l’architetta e conduttrice tv aveva 61 anni

È morta all’età di 61 anni Paola Marella, architetta nota anche per aver condotto diversi programmi di successo sulla casa. A dare la notizia del decesso è stato Davide Maggio.

Paola Marella, che da tempo lottava contro un tumore, lascia un figlio, Nicola. Nel 2021 aveva parlato della sua malattia in un’intervista a Panorama: “Il messaggio che dobbiamo lanciare è che non dobbiamo avere paura, che non siamo soli, che purtroppo la malattia arriva ma oggi grazie alla scienza sappiamo come affrontarla”.

Nata a Milano il 16 febbraio 1963, Paola Marella si era laureata in “Architettura degli Interni” presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Milano.

Dopo aver intrapreso la carriera di agente immobiliare, fondò una società insieme alla Direttrice Vendite del gruppo per cui lavorava a quel tempo.

Parallelamente alla carriera di architetto, intraprese la carriera di conduttrice tv lavorando su Real Time in programmi quali Cerco casa disperatamente e, successivamente, in Vendo casa disperatamente.

Nel 2016 lasciò Discovery per approdare a Sky dove è stata protagonista, tra le altre cose, delle trasmissioni I consigli di Paola e Un sogno in affitto.