Osteopata scrocchia in tv il collo del conduttore, Andrea Vianello: “La stessa manovra mi causò l’ictus” | VIDEO

Osteopata scrocchia il collo del conduttore, la denuncia di Andrea Vianello

La scorsa settimana a Unomattina un osteopata ha scrocchiato il collo del conduttore Massimiliano Ossini, provocando il disappunto del giornalista e presentatore Andrea Vianello.

L’ex conduttore di Mi manda Raitre e Agorà, infatti, ha scritto sul suo profilo Twitter: “Stamattina a Unomattina un osteopata ha ‘scrocchiato’ il collo del conduttore in diretta. La stessa manovra che mi ha causato 5 anni fa, secondo i medici, la dissecazione della carotide e l’ictus, come ho raccontato e scritto pubblicamente varie volte. Gravissimo e pericoloso”.

andrea vianello fa riferimento a questo episodio. https://t.co/GagWwLihT8 pic.twitter.com/VPSKHm9bST — Massimo Falcioni (@falcions85) September 13, 2024

Nel febbraio 2019, infatti, Andrea Vianello subì un ictus che gli tolse la parola per diverso tempo: “Non riuscivo più a parlare: sono riuscito solo ad urlare – raccontò in un’intervista a Vanity Fair – La mia fortuna è stata la lucidità di mia moglie, che ha subito capito la gravità della situazione e ha chiamato i soccorsi. Quando mi sono risvegliato dall’operazione, che sapevo essere tanto rischiosa, ero contento di essere vivo. Ma non parlavo: ero sperduto, come un bambino, e avevo la terribile sensazione di essere guardato come una persona che non capisce”.

“Non avevo più voglia di farmi vedere da nessuno, temevo che mi guardassero come un mostro. Le parole erano prigioniere del mio cervello, e io, che mi ero identificato come uomo di parole, avevo la sensazione che tutto fosse finito. Ma non è stato così: ci vuole il tempo e ci vogliono le persone giuste”.