Oscar 2025, annunciate le nomination: Isabella Rossellini tra le candidate

C’è anche l’attrice italiana naturalizzata statunitense Isabella Rossellini tra le candidate agli Oscar 2025 di cui sono state annunciate tutte le nomination.

Rinviate a causa degli incendi che hanno devastato Los Angeles, le nomination sono state annunciata nella giornata di giovedì 23 gennaio dallo sceneggiatore By Bowen Yang e dall’attrice Rachel Sennott.

La cerimonia di consegni degli ambiti premi cinematografici si terrà come previsto il 2 marzo al Dolby Theater di Los Angeles e sarà condotta da Conan O’Brien.

La serata, tuttavia, sarà un po’ diversa dal solito a causa degli incendi che hanno investito la California. La cerimonia verrà trasformata in un omaggio ai pompieri e ai volontari che hanno lavorato duramente per domare le fiamme e vi sarà una raccolta fondi. Non vi saranno, inoltre, le tradizionali performance live delle canzoni nominate.

L’obiettivo, come dichiarato dal presidente dell’Academy Bill Kramer, quello di “onorare Los Angeles come città dei sogni, mettendo in mostra la sua bellezza e la sua resilienza”.

Tornando alle nomination, invece, gioia a metà per l’Italia: Vermiglio, il film di Maura Delpero, non è entrato nella cinquina dedicata ai migliori film stranieri, mentre, come detto, Isabella Rossellini è tra la nominate come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione nella pellicola Conclave.

Il film con più candidature è Emilia Perez con 13 nomination, seguito da Wicked e The Brutalist con 10 nomination. Entra nella storia l’interprete spagnola Karla Sofia Gascon, protagonista di Emilia Perez, che è la prima attrice trans a essere nominata come miglior attrice protagonista.

Miglior film:

Anora

The Brutalist

A complete unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Miglior regia:

Anora – Sean Baker

The Brutalist – Brady Corbet

A Complete Unknown – James Mangold

Emilia Pérez – Jacques Audiard

The Substance – Coralie Fargeat

Miglior attrice protagonista:

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofìa Gascòn – Emilia Pérez

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – The Substance

Fernanda Torres – I’m Still Here

Miglior attore protagonista:

Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – A Complete Unknown

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Conclase

Sebastian Stan – The Apprentice

Miglior attrore non protagonista:

Yura Borisov – Anora

Kieran Culkin – A real pain

Edward Norton – A complete unknown

Guy Pearce – The Brutalist

Jeremy Strong – The apprentice

Miglior attrice non protagonista:

Monica Barbaro – A Complete Unknown

Ariana Grande – Wicked

Felicity Jones – The Brutalist

Isabella Rossellini – Conclave

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Miglior sceneggiatura originale:

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

Migliora sceneggiatura non originale:

A complete unknown – James Mangold e Jay Cocks

Conclave – Peter Straughan

Emilia Pérez – Jacques Audiard (con Thomas Bidegain, Léa Mysius e Nicolas Livecchi

Nickel Boys – Ramell Ross e Joslyn Barnes

Sing sing – Clint Bentley, Greg Kwedar (storia di Clint Bentley, Greg Kwedar, Clarence Maclin, John “Divine G” Whitfleld)

Miglior colonna sonora originale:

The Brutalist: Daniel Blumberg

Conclave – Volker Bertelmann

Emilia Pérez – Clément Ducol e Camille

Wicked – John Powell e Stephen Schwartz

The Wild Robot – Kris Bowers

Migliori costumi:

A complete unknown – Arienne Phillips

Conclave – Lisy Christl

Gladiator II – Janty Yates and Dave Crossman

Nosferatu – Linda Muir

Wicked – Paul Tazewell

Miglior makeup:

A different man – Mike Marino, David Presto e Crystal Jurado

Emilia Pérez – Julia Floch Carbonel, Emmanuel Janvier e Jean-Christophe Spadaccini

Nosferatu – David White, Traci Loader e Suzanne Stokes-Munton

The Substance – Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon e Marilyne Scarselli

Wicked – Frances Hannon, Laura Blount e Sarah Nuth

Miglior cortometraggio live-action:

A lien – Sam Cutler-Kreutz e David Cutler-Kreutz

Anuja – Adam J. Graves e Suchitra Mattai

I’m not a robot – Victoria Warmerdam e Trent

The last ranger – Cindy Lee e Darwin Shaw

The man who could not remain silent – Neboksa Slijpcevic e Danijel Pek

Miglior corto animato:

Beautiful men – Nicolas Keppens e Brecht Van Elslande

In the shadow of the cypress – Shirin Sohani e Hossein Molayemi

Magic Candies – Daisuke Nishio e Takashi Washio

Wander to wonder – Nina Gantz e Stienette Bosklopper

Yuck! – Loic Espuche e Juliette Marquet