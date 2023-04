Ornella Vanoni a Marracash: “Mi piaci, se avessi 30 anni di meno ti avrei sbattuto al muro” | VIDEO

Ornella Vanoni a Marracash: “Mi piaci, ti avrei sbattuto al muro” | VIDEO

È diventato virale sui social un video, postato tra le stories del profilo Instagram di Marracash, in cui Ornella Vanoni confessa al rapper che se avesse avuto 30 anni di meno “ti avrei sbattuto al muro”.

Nel filmato, la cantante 88enne è ripresa mentre è seduta a un tavolo insieme allo stesso Marracash che la riprende: “Mi piaci, mi piaci, te l’ho già detto no? Se avessi avuto trent’anni in meno ti avrei sbattuto al muro”.

“Ma non saremmo andati molto d’accordo perché vado in tristezza anche io, sono sempre triste e per questo saremmo stati un disastro” aggiunge Ornella Vanoni.

Non è chiaro se i due artisti fossero a cena insieme per una possibile collaborazione futura o se si trattasse di un semplice incontro tra due amici.

Il filmato, divenuto virale sul web, ha scatenato numerosi commenti tra chi ha apprezzato la sincerità e l’ironia di Ornella Vanoni e chi, al contrario, ha accusato la cantante di aver esagerato.

“Grande Ornella, sei proprio una di noi” ha scritto qualcuno, mentre c’è anche chi ha commentato: “Tutti a dirle che è un mito. Pensate se fosse stato un uomo di 80 anni a dirlo ad una 30enne… Vi lascio immaginare i commenti sotto”.