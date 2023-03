Ornella Vanoni: la storia con Gino Paoli, marito, fidanzati e figlio della cantante ospite a Belve

Ornella Vanoni nel corso degli anni ha alternato importanti e celebri storie d’amore che per lungo tempo riempirono le pagine della cronaca rosa. Quattro sono stati i principali rapporti d’amore: nel 1953 fu legata al celebre regista teatrale Giorgio Strehler, con cui intratterrà un importante e intenso rapporto di circa un anno. La stessa Vanoni ha in seguito dichiarato che fu proprio lei a lasciare il regista per via di alcune cattive abitudini non condivise dalla cantante, quali ad esempio l’assunzione di cocaina. “La mia dipendenza dalla coca sarà durata due anni, perché per stare con un uomo che la assume per anni o la assumi anche tu o non ci puoi stare”.

In seguito Ornella Vanoni instaurò un sodalizio artistico e sentimentale con Gino Paoli. Una storia d’amore durata anni e per lungo tempo clandestina, perché il cantante genovese era sposato con Anna Fabbri. “Devo dire che mi sono innamorata di Gino Paoli quando non era ricco”, ha raccontato la Vanoni in un’intervista. “Come fai a essere innamorata di un uomo così cesso?”, le disse la madre. Paoli la omaggiò con uno dei suoi maggiori successi, Senza fine. Dopo qualche anno, la moglie Anna chiese a Ornella di farsi da parte, e così poco dopo la cantante sposò l’impresario teatrale Lucio Ardenzi.

Solo molti anni dopo la fine della storia la Vanoni dichiarò di aver perso un figlio da Paoli. Successivamente affermò di aver ricorso lei stessa all’aborto in un’altra occasione: “Non è che io ho deciso – ha raccontato -, io stavo con questo ragazzo svizzero […] sono rimasta incinta e lui il bambino non lo voleva. Io ero molto insicura […] e ho abortito ma non avrei voluto farlo”.

Il 6 giugno del 1960 Ornella Vanoni convolò a nozze con il noto impresario teatrale Lucio Ardenzi. I due si lasciarono poco prima della nascita del figlio Cristiano, avvenuta nel 1962. “Quel matrimonio fu un errore. Io volevo ancora bene a Gino e lui mi ha sconsigliato sino all’ultimo, minacciando persino di venire alla cerimonia a cantare Senza fine. (…) Il matrimonio non sta in piedi e quando nel 1962 nasce Cristiano, io e Ardenzi siamo già separati, ero ancora innamorata di Paoli. Il giorno delle nozze non mi sarei dovuta presentare, avrei dovuto dire la verità, sarebbe stato più leale”.

Negli anni settanta Ornella Vanoni si legò per lungo tempo a Danilo Sabatini, mentre agli inizi degli anni novanta fece coppia con l’avvocato e manager veneziano Vittorio Usigli. È nonna di due nipoti, Matteo e Camilla.