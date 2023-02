Ornella Vanoni contro Rosa Chemical: “È un caso estremo, o è scemo o ci fa”

Ornella Vanoni contro Rosa Chemical: “O è scemo o ci fa”

Ornella Vanoni contro Rosa Chemical: la cantante, ospite del recente Festival di Sanremo 2023, ha attaccato l’autore del brano Made in Italy sui social.

Sul suo profilo Twitter, infatti, Ornella Vanoni ha commentato le parole di Selvaggia Lucarelli, la quale ha criticato il cantante dopo che quest’ultimo in un’intervista a Diego Bianchi aveva affermato di non sapere quale ruolo ricoprisse Sergio Mattarella.

“O è scemo o ci fa. Comunque è un caso estremo e non tutti i giovani sono così inutili” ha scritto la cantante sui social.

“Se vai a Sanremo a sventolare la bandiera della trasgressione annunciando pure che vorrai twerkare per Mattarella, informati prima su chi sia Mattarella. Altrimenti finisce che la cosa che scandalizza davvero è la tua ignoranza più che il bacetto noioso per farti notare” aveva scritto in precedenza Selvaggia Lucarelli.

“Detto ciò, il pezzo era carino e cantato bene, mi chiedo perché dover diventare il personaggio minore di una soap cafona anziché un cantante. Studia e salvati, dammi retta, perché questa deriva prematura è sì molto Made in Italy” aveva concluso la giornalista, che poi ha commentato la replica di Ornella Vanoni scrivendo: “Ti amo”.