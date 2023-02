Rosa Chemical non sa chi è Mattarella, Selvaggia Lucarelli lo attacca

Selvaggia Lucarelli attacca Rosa Chemical dopo che quest’ultimo, nel corso di un’intervista con Diego Bianchi, ha dimostrato di non sapere quale ruolo ricopra Sergio Mattarella.

Nel faccia a faccia, registrato prima della serata inaugurale del Festival di Sanremo 2023 e in onda nel corso di Propaganda Live nella serata di lunedì 13 febbraio, Zoro chiede al cantante: “Stasera c’è Mattarella, sai chi è?”. E lui risponde: “So chi è, è un politico italiano”.

“Si, è un politico ma è pure…” incalza Diego Bianchi con Rosa Chemical che risponde prima “è il presidente del Consiglio” e poi “presidente del Senato”.

“Ma che ca**o ne so io? Ma per carità, adesso vado a studiare. Perché devi mettermi in questa condizione” aggiunge l’interprete che poi indovina: “Il presidente della Repubblica. Va beh se lo vedo lo riconosco”.

L’intervista non è passata inosservata con la giornalista Selvaggia Lucarelli che ha sottolineato la grave mancanza del cantante sui suoi profili social: “Se vai a Sanremo a sventolare la bandiera della trasgressione annunciando pure che vorrai twerkare per Mattarella, informati prima su chi sia Mattarella. Altrimenti finisce che la cosa che scandalizza davvero è la tua ignoranza più che il bacetto noioso per farti notare”.

“Detto ciò, il pezzo era carino e cantato bene, mi chiedo perché dover diventare il personaggio minore di una soap cafona anziché un cantante. Studia e salvati, dammi retta, perché questa deriva prematura è sì molto Made in Italy” conclude la giornalista.