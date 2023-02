Perché Rosa Chemical si chiama così: il motivo del nome d’arte del cantante a Sanremo 2023

Perché Rosa Chemical, cantante in gara al Festival di Sanremo 2023, si chiama così? Ve lo diciamo subito: l’estroso artista, tra i protagonisti della kermesse canora, ha scelto questo nome per omaggiare la mamma e la sua band preferita. Rosa Chemical infatti è “l’unione dei termini Rosa, tributo a mia mamma, e Chemical alla band My Chemical Romance”, ha detto più volte il cantante.

Chi è

Ma chi è Rosa Chemical? Rapper italiano tra i più promettenti, il suo vero nome è Manuel Franco Rocati, ed è nato il 30 gennaio 1998 a Grugliasco, in provincia di Torino. Il suo pseudonimo è l’unione dei termini Rosa, tributo alla madre, e Chemical alla band My Chemical Romance. Alcuni lo hanno paragonato ad Achille Lauro.

Ama essere dissacrante e politicamente scorretto. Ha più volte detto di non aver preclusioni verso qualsiasi forma d’arte e di rappresentazione. Partito dal mondo dei graffiti, è diventato brevemente una delle voci più dissacranti del panorama urban torinese, poi nazionale, sia per il suo approccio libero alla scrittura, sia per i messaggi che ha continuato a rilanciare sui social.

Anche a Sanremo 2023 dunque colpirà con i suoi look e le sue provocazioni. Dal 2018 è diventato anche uno dei modelli di Gucci in Italia, sfilando in diverse occasioni. Ha già partecipato a Sanremo nel 2023 come ospite di Tananai nella serata delle Cover del Festival, in una versione inedita di A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà.

Ma qual è la vita privata di Rosa Chemical (qui sopra il perché si chiama così)? Si è detto da sempre molto aperto sessualmente e di non amare le etichette. “Nessuno saprà mai cosa mi piace. Sono fatti miei. Non nascondo che mi piace fare sesso, ne ho sempre fatto tanto”, ha detto in un’intervista. Il cantante inoltre ha un profilo su Onlyfans, il social che permette di pubblicare anche contenuti hot. Non sappiamo se al momento il cantante di Sanremo 2023 ha una fidanzata o meno. Su Instagram Rosa Chemical è seguito da oltre 150mila persone.