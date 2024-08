Gli Oasis annunciano la reunion e un tour con le date dei concerti: “È successo”

Gli Oasis annunciano la reunion e un tour con le date dei concerti

Gli Oasis hanno annunciato la loro reunion con un tour, previsto per il 2025, composto da quattordici concerti.

La band fondata dai fratelli Liam e Noel Gallagher aveva dato appuntamento ai fan a oggi, martedì 27 agosto, per un grande annuncio.

“This is it, this is happening”, “Eccoci, sta succedendo” si legge nel post social in cui vengono annunciate le date dei loro prossimi concerti.

“This is it, this is happening”

Tickets on sale this Saturday 31st August (🇮🇪8AM IST / 🇬🇧9AM BST)

Dates:

Cardiff Principality Stadium – 4th/5th July

Manchester Heaton Park – 11th/12th/19th/20th July

London Wembley Stadium – 25th/26th July & 2nd/3rd August

Edinburgh Scottish Gas… pic.twitter.com/5hRQ3sJihb — Oasis (@oasis) August 27, 2024

Quattordici concerti, tra Regno Unito e Irlanda nel 2025, con i biglietti verranno messi in vendita dal prossimo sabato 31 agosto.

Sono passati 15 anni dallo scioglimento della band avvenuto per i continui litigi tra i fratelli Gallagher. Secondo quanto scrive il Sun, i rapporti tra i due non sono migliorati ma entrambi ritengono che questo sia il momento giusto per fare un regalo ai loro fan.

La reunion è ovviamente anche una grande operazione commerciale: secondo il professor Jonathan Shalit, esperto dell’industria musicale, tra biglietti, sponsor, merchandising e diritti tv, la band potrebbe incassare circa 400 milioni di sterline.

Non dovrebbero tornare, però, tutti i membri originari della band: a quanto si apprende, infatti, saranno i membri della High Flying Birds, gruppo formato da Noel, ad affiancare i fratelli Gallagher nel tour che si preannuncia già come il più atteso di tutto il 2025.

Già da diversi anni si parlava di un possibile riavvicinamento tra Noel e Liam anche se entrambi avevano sempre glissato sulla possibilità di una runion degli Oasis. Reunion oggi diventata realtà.

Reunion Oasis, le date dei concerti

Cardiff, Principality Stadium – 4/5 luglio; Manchester, Heaton Park – 11/12/19/20 luglio; Londra Wembley Stadium – 25/26 luglio e 2/3 agosto; Edimburgo, Scottish Gas Murrayfield Stadium – 8/9 agosto; Dublino, Croke Park – 16/17 agosto.