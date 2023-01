Oasis, reunion in vista? Noel e Liam Gallagher vicini alla pace

Gli Oasis tornano insieme? Da anni i fan della storica band inglese non aspettano altro. Al momento però non c’è alcun annuncio ufficiale, ma solo delle aperture che lasciano ben sperare. I fratelli Gallagher, infatti, potrebbero essere pronti a fare la pace dopo la rottura avvenuta nel 2009, a seguito di una litigata nel backstage del Rock en Seine di Parigi. Segnali di riavvicinamento sono arrivati sia da Noel (in un’intervista) sia da Liam (via social).

Il primo a parlare è stato Noel Gallagher. Durante un’intervista a Bbc Radio Manchester, in cui ha annunciato per il 2 giugno l’uscita del suo nuovo album Council Skies, è sembrato possibilista sulla reunion degli Oasis. “Ci sarebbe bisogno di una straordinaria serie di circostanze, ma non è detto che queste circostanze non possano attuarsi. Mai dire mai”, ha detto riguardo a un ritorno della band. Parole che subito hanno acceso le speranze dei fan, visto che Noel in passato è sempre stato quello meno possibilista sull’argomento.

L’apertura di Noel Gallagher è subito stata ripresa e rilanciata da diverse persone sui social. Al punto che anche il fratello Liam, attraverso Twitter, ha detto la sua. “Ho appena sentito mio fratello al telefono che mi implorava perdono. Vuole che ci incontriamo. Cosa faccio, lo incontro o lo mando a fa***o?“, ha scritto con la sua solita ironia. Un messaggio che ha fatto impazzire ancora di più i fan. Tra i commenti, anche quello di Graham Coxon dei Blur: “Fallo.”, ha commentato.