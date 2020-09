Netflix gratis: arriva una sezione di film e serie tv in streaming senza abbonamento

Un vero e proprio colpo di scena, che farà felici molti. A sorpresa Netflix ha lanciato una sezione dedicata ai non abbonati, con una selezione di film e serie tv da guardare gratis. Un modo per il colosso dello streaming di attirare nuovi clienti, dando a tutti la possibilità di provare parte della propria library (qui il link).

Per accedere a questa sezione gratuita non è dunque necessario avere un abbonamento o un account. Non è la prima volta che il colosso dello streaming decide di rendere “free” alcuni contenuti a scopo promozionale, ma mai era accaduto che venisse creato un intero catalogo dedicato ai non abbonati. I titoli disponibili sono di rilievo, anche se bisogna specificare che i film possono essere visti integralmente, mentre per quanto riguarda le serie tv sono compresi solo i primi episodi della prima stagione.

All’interno della sezione “Watch free” del sito di Netflix è possibile consultare i titolo disponibili e attraverso il pulsante “Guarda subito” si accede al contenuto prescelto. Le uniche differenze rispetto a chi è già abbonato consistono nella presenza di uno spot Netflix da 30 secondi (“skippabile”) e di un tasto “Abbonati ora” rispettivamente all’inizio e alla fine della visione. La piattaforma fa sapere che “la selezione può cambiare in qualsiasi momento”.

I titoli

Ecco i titoli che Netflix sta offrendo gratis. Per quanto riguarda i film, troviamo in lista Murder Mystery, Bird Box e I due papi, con Anthony Hopkins e Jonathan Pryce. Tra le serie compaiono Stranger Things, When They See Us, Elite, L’amore è cieco, Grace and Frankie, il cartoon Baby Boss: Di nuovo in affari e il documentario Il nostro pianeta. Non esattamente delle prime visioni, ma comunque una selezione per tutti i gusti e le età che ben rappresenta il catalogo del colosso dell’intrattenimento. Non è chiaro se quest’iniziativa è temporanea oppure se si tratta di una vetrina permanente.

