Netflix, il catalogo di settembre 2020: serie tv, film originali e non in arrivo

Anche per settembre, Netflix ha in serbo per i suoi utenti tantissimi nuovi prodotti d’intrattenimento, originali e non. Ancor di più in questo particolare periodo è importante avere a portata di mano qualcosa che possa distrarci dai cattivi pensieri. Per fortuna esistono le piattaforme streaming che mettono a disposizione sempre nuovi contenuti, dalle serie tv ai film fino ai documentari e cortometraggi. Netflix nel mese di settembre 2020 porterà nuovi prodotti interessanti. Vediamo qual è il catalogo del mese di settembre.

Netflix, il catalogo di settembre 2020: serie tv

Tante nuove serie tv originali arrivano in casa Netflix. Partiamo dal 3 settembre con Young Wallander, una serie che racconta la storia di Kurt Wallander, detective dell’omonima saga di gialli.

Il 4 settembre è la volta di Away, una serie tv con protagonista Hilary Swank che interpreta l’astronauta Emma Green. La serie, realizzata dal produttore esecutivo Jason Katims, è di genere drammatico e racconta la storia di Emma che si prepara a guidare un equipaggio internazionale nella prima missione su Marte, lasciando a casa marito e figlia adolescente proprio nel momento di maggiore bisogno.



Poi è la volta di The Duchess, l’11 settembre, serie con protagonista Katherine Ryan, che interpreta una madre single alla moda che vive a Londra e deve gestire sua figlia Olive, il suo bene più prezioso.



Il 16 settembre arriva la terza e ultima stagione di Baby, il dramma all’italiana che racconta la storia di Chiara e Ludovica, due baby squillo la cui verità è finalmente venuta a galla: non possono più nascondersi, tutti conoscono cosa fanno quando nessuno le guarda, anche la loro famiglia. Come andrà a finire?



Un’altra serie originale in arrivo su Netflix il 18 ottobre è Ratched, nuova serie di Ryan Murphy con protagonista Sarah Paulson nelle vesti dell’infermiera del capolavoro cinematografico “Qualcuno volò sul nido del cuculo”. La serie è composta da otto episodi e racconta le origini di Mildred Ratched, infermiera di un istituto psichiatrico.

In licenza invece arriva la quinta stagione di How to get away with murder il 27 settembre. Quindi, ricapitolando, ecco le serie tv originali in uscita su Netflix a settembre:

03/09, Young Wallander

04/09, Away

11/09, The Duchess

16/09, Baby

18/09, Ratched

22/09 Jake Whitehall

Netflix, il catalogo di settembre 2020: i film e i documentari

Ecco di seguito invece i film in licenza:

17/09, Django Unchained

01/09, Mine vaganti

01/09, Le conseguenze dell’amore

01/09 The Amazing Spider-Man

01/09 Primo amore

01/09, Diaz – Non pulire questo sangue

01/09, L’imbalsamatore

01,09, L’amico di famiglia

01/09, Radiofreccia

15/09, The Terminal

06/09, Suicide Squad

04/09, Changeling

Anche questo mese arrivano dei film originali in casa Netflix. Il primo arriva il primo settembre e s’intitola La Partita. Il 4 settembre invece è la volta di Sto pensando di finirla qui. Il 16 settembre invece esce The devil all the time, e infine il più atteso è Enola Holmes, interpretato dall’amata Milly Bobby Brown, in uscita il 23 settembre.



Due documentari originali escono il 7 settembre (My Octopus Teacher) e il 9 settembre (The Social Dilemma).

Potrebbero interessarti Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 31 agosto su Canale 5 Il programma di Diaco sospeso: "Un positivo Covid nello staff" Ascolti tv domenica 30 agosto: Il sindaco pescatore, L’ora della verità, Broken City