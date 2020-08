Nanni Moretti 27 anni dopo torna in Vespa in giro per Roma come in “Caro Diario”

Nanni Moretti come in “Caro Diario”: in giro in Vespa per Roma | VIDEO

Come nel suo celebre film “Caro Diario”. In una Roma deserta per il Ferragosto, Nanni Moretti ha riproposto una delle scene cult della sua opera cinematografica del 1993. Il regista è tornato in sella ad una Vespa, girando per le vie della Capitale. Un chiaro omaggio a “Caro Diario”, anche se in questo video i quartieri protagonisti non sono Garbatella, Spinaceto e Ostia, ma il centrale rione Prati. Il filmato è stato pubblicato sui profili social di Nanni Moretti. Entusiasti i fan del regista.

