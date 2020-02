Garbatella compie 100 anni, il video di Nanni Moretti in Caro Diario

Buon compleanno a Garbatella, che oggi compie 100 anni. Il quartiere popolare e operaio di Roma Sud questa settimana spegne 100 candeline. Una settimana di festa con musica, cibo, danza, teatro, flash mob e notti bianche per il centenario del quartiere. Noi la vogliamo festeggiare con un estratto di Caro Diario, cult del cinema italiano firmato Nanni Moretti.

“La cosa che mi piace più di tutto è vedere le case, vedere i quartieri. E il quartiere che mi piace più di tutti è la Garbatella. E me ne vado in giro per i lotti popolari”, recita Moretti sulle note di I’m your man di Leonard Cohen.

La prima pietra di Garbatella fu messa proprio oggi, cent’anni fa: il 18 febbraio 1920 da Vittorio Emanuele III assieme all’ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale e l’istituto delle case popolari di Roma. Costruita nel primo dopoguerra in un primo momento si pensò di chiamare il quartiere “Concordia” come auspicio alla pace oppure “Remuria”, in ricordo del fatto che, secondo il mito, proprio da questo pezzo di terra Remo avrebbe voluto fondare la città. Prevalse “Garbatella” perché il termine entrò a far parte della quotidianità del linguaggio comune dei suoi abitanti grazie ad una donna “garbata” e “bella” che gestiva una famosa e frequentatissima osteria nel quartiere.

Oggi tutta Italia conosce Garbatella grazie al celebre telefilm I Cesaroni. Ma qui girarono anche Pasolini, Fantozzi, Ettore Scola. E se oggi il quartiere si è velato di quella patina glam che arriva assieme alla notorietà e al turismo, nel giorno del suo compleanno a noi piace ricordarla così: in sella ad una vespa, nel cado agosto romano del 1992.

