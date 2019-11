Insulti a Barbara d’Urso per aver ospitato la mamma di Nadia Toffa a Domenica Live

La mamma di Nadia Toffa è stata ospite a Domenica Live e, intervistata da Barbara d’Urso, ha raccontato l’ultimo periodo della figlia, che ha lottato fino alla fine con il suo tumore.

“Aveva una forza inimmaginabile, era lei che sosteneva me, non il contrario. Sapeva quello che aveva ma ha sorriso fino all’ultimo giorno” ha detto la signora Margherita.

La madre della conduttrice delle Iene scomparsa ad agosto scorso per via del tumore ha detto anche in un’intervista al settimanale Grazia di essere molto unita alla figlia e che, soprattutto nell’ultimo periodo, le due trascorrevano moltissimo tempo insieme

Durante Domenica Live Barbara d’Urso ha rivelato alla mamma di Nadia Toffa quanto fosse vicina a sua figlia.

Ma i social si sono rivoltati contro la conduttrice di Canale 5, ricordando che al funerale di Nadia Toffa Barbara d’Urso non era presente.

“Eravate così tanto amiche che non sei andata nemmeno a darle l’ultimo saluto ma postavi video dalle vacanze”, scrive qualcuno su Twitter.

Un altro commenta: “Tutta questa confidenza con Nadia Toffa e al funerale non c’era neanche”.

Nadia Toffa, la mamma racconta le ultime ore prima della morte della conduttrice