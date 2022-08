Vasco Rossi si scaglia contro i fan che lo assediano sotto casa: “Io sono disponibile ma non a disposizione”

Vasco Rossi si scaglia contro i fan che lo assediano sotto casa

“Sono disponibile, ma non sono a disposizione”: così Vasco Rossi si sfoga sui social contro i fan che ogni giorno lo assediano sotto casa.

In un post su Facebook, in cui allega alcune foto che lo ritraggono mentre firma autografi ai tanti supporter che quotidianamente vanno in pellegrinaggio davanti la sua abitazione di Zocca, in provincia di Modena, il rocker scrive: “D’estate sotto casa mia è sempre festa. La gente viene per vedermi.. per un autografo, una foto, trasmettermi l’entusiasmo, la passione. Una domanda sorge spontanea: ma a Vasco tutto questo fa piacere o no?”.

“A me fa piacere, tuttavia sarei stato bene anche se non ci fosse mai stato nessuno davanti a casa mia. Io mi adeguo! Mi adatto. Tutto qua. Mi organizzo, tratto con loro certi orari e certi modi e faccio il possibile per accontentarne la maggior parte” scrive ancora il cantante.

Vasco Rossi poi rivolge un pensiero agli ammiratori più invadenti: “Qualcuno dice che sono umile, ma umile non è una parola adatta a me. Diciamo che sono gentile e disponibile questo però non significa che io sia ‘a disposizione'”.