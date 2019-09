Thegiornalisti, Marco Rissa parla su Instagram dopo la rottura

Sono trascorse quasi 48 ore da quando Tommaso Paradiso ha annunciato su Instagram l’addio ai Thegiornalisti, e il batterista Marco Rissa è rimasto solo insieme al batterista, Marco Primavera.

Ma i due non hanno intenzione di lasciare il gruppo, e poche ore dopo il post di Paradiso, Rissa ha detto su Instagram che i Thegiornalisti andranno avanti da soli.

“Avrei voluto passare una serata tranquilla, ma mi trovo costretto a rispondere che la decisione di un componente non può vincolare gli altri due. I TheGiornalisti continueranno! Chi decide autonomamente di andar via può andare a cercare di guadagnare più soldi da solo”, ha scritto Marco Rissa su Instagram.

Ma ci sono ancora tante cose da fare per continuare insieme, per esempio curare il proprio profilo social, dal momento che quello ufficiale dei The Giornalisti è ora inaccessibile ai due.

Dunque devono trovare un altro canale social e un nuovo modo di comunicare con i fan rimasti fedeli alla band.

E così, sul suo profilo Instagram, Marco Rissa posta storie e cerca di approfittare della visibilità che l’uscita di Paradiso involontariamente gli ha dato: il suo post di risposta all’annuncio del cantante è stato tra i più condivisi sul web. Tutti sono andati sul suo profilo per capirne di più.

Adesso il bassista sembra voler lanciare anche Marco Primavera nel mondo dei social, perché è lì che i due dovranno comunicare le novità sul futuro della band.

Così, in una storia Instagram, Marco Rissa posta una foto insieme a Primavera.

E scrive: “Forse convinco Marco Primavera a farsi Instagram”.

Una buona idea, considerando che adesso, senza Tommaso Paradiso, non solo serve un nuovo cantante – che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe Leo Pari – ma serve aumentare il pubblico e la visibilità da soli, perché fino ad ora è stato Paradiso a garantire per tutti.

Potrebbero interessarti “Quello che vorrei”, la nuova canzone degli Easy Funk che denuncia l’emergenza climatica Brunori Sas, ecco il nuovo singolo Al di là dell’amore Coez, il nuovo video del singolo “La tua canzone”

Adesso, la paternità dei brani dei The Giornalisti è una delle questioni al centro dello scontro: Tommaso Paradiso la rivendica in modo esclusivo.

“Ho scritto e cantato ogni parola, dalla prima all’ultima canzone”, ha detto su Instagram l’ex cantante, mentre Rissa ha risposto scrivendo: “Allora io ho scritto tutte le canzoni del Rolling Stones”.

I Thegiornalisti si sciolgono: l’annuncio su Instagram di Tommaso Paradiso

Il chitarrista dei Thegiornalisti contro Tommaso Paradiso