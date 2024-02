Geolier: “I momenti difficili sono i migliori, ti aiutano a crescere. Grazie a chi mi ha votato”

Le contestazioni per aver vinto la serata cover? La beffa di aver trionfato al televoto ma di essere arrivato alla fine secondo? Geolier minimizza.

“Non fa niente…”, si schermisce il rapper, intervistato nel corso di Domenica In Speciale Sanremo all’indomani della finale del Festival.

“È stata una settimana impegnativa, me la sono goduta”, osserva. E quando Mara Venier gli fa notare che “ci sono stati anche dei momenti difficili…”, lui risponde senza scomporsi: “Quei momenti ti aiutano a crescere, sono i migliori”.

Geolier si è classificato secondo, ma il televoto gli ha riservato un plebiscito: il rapper napoletano ha conquistato addirittura il 60% delle preferenze del pubblico da casa, staccando di oltre quaranta punti Angelina Mango, con il suo 16,1%.

Accorpando fra loro i voti di pubblico, sala stampa e radio, invece, Mango è arrivata prima con un totale di 40,3% preferenze e Geolier si è piazzato secondo con il 25,2% dei voti.

“Il supporto del pubblico non è mai abbastanza”, commenta il rapper. “Non lo sapevo, riceverlo è sempre magnifico. Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato”.

Sulla vicenda è intervenuto anche Frankie Hi-Nrg: “Se fossi uno di quel 60% che ha televotato Geolier, spendendo dei soldi per far vincere il mio beniamino, e lo vedessi scavalcare da chi ha preso un misero 16%, vincente per mano di un manipolo di membri di una casta mediatica, ecco forse mi sentirei preso in giro”, ha scritto il rapper sul social X.

Angelina Mango gli ha replicato così: “Mi dispiace molto per questo tweet, non l’avevo letto. L’ha scritto Frankie Hi-Nrg? Mi dispiace perché lo stimo un sacco. Mi sono resa conto della mia vittoria quando sono uscita dall’albergo questa mattina e c’erano le persone che mi accoglievano. E me ne accorgo ogni volta che vedo la risposta del pubblico quando sono sul palco. Per me quella è una vittoria, non è un premio”.