Frankie Hi-Nrg polemico su Angelina Mango: “Ha vinto Sanremo per la casta mediatica”

Il giorno dopo la finale del Festival di Sanremo 2024, sui social imperversano le polemiche per la vittoria di Angelina Mango. Considerando solo il televoto del pubblico, infatti, il primo posto sarebbe andato a Geolier, che invece si è dovuto accontentare del secondo piazzamento.

Il rapper napoletano ha letteralmente trionfato tra i telespettatori votanti, raccogliendo il 60% delle preferenze e staccando di oltre quaranta punti Angelina Mango, che ha ottenuto (solo) il 16,1% dei voti.

Accorpando i voti del pubblico, della sala stampa e della giuria delle radio, invece, la vittoria è andata alla cantante figlia d’arte con il 40,3% dei voti, mentre Geolier si è fermato a quota 25,2%.

Sui social in queste ore alcuni utenti stanno accusando Angelina Mango di aver “rubato” Sanremo 2024. E nella polemica interviene anche un nome noto del rap italiano: Frankie Hi-Nrg.

L’autore di Quelli che benpensano sostiene che la vittoria di Angelina Mango sia stata voluta dalla “casta mediatica”. Scrive su X: “Se fossi uno di quel 60% che ha televotato Geolier, spendendo dei soldi per far vincere il mio beniamino, e lo vedessi scavalcare da chi ha preso un misero 16%, vincente per mano di un manipolo di membri di una casta mediatica, ecco forse mi sentirei preso in giro” (Leggi la risposta di Angelina Mango).

Verosimilmente Franki Hi-Nrg si riferisce ai giornalisti della sala stampa e alla giuria delle radio. In base al regolamento della kermesse, le preferenze espresse via telefono dal pubblico si sommano a quelle della sala stampa e a quelle della giuria delle radio, formata da emittenti radiofoniche individuate attraverso criteri di massima rappresentanza del territorio italiano.