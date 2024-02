Angelina Mango risponde a Frankie Hi-Nrg: “Mi dispiace, la mia vittoria è il pubblico”

Dopo il successo al Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango risponde al rapper Frankie Hi-Nrg, secondo cui la sua vittoria è stata decisa da “un manipolo di membri di una casta mediatica”

“Mi dispiace molto per questo tweet, non l’avevo letto. L’ha scritto Frankie Hi-Nrg? Mi dispiace perché lo stimo un sacco”, ha affermato Mango durante la conferenza stampa di chiusura del Festival.

L’accusa del rapper si basa sul divario emerso tra la classifica finale di Sanremo 2024 e la classifica del televoto. Il pubblico da casa ha infatti incoronato Geolier, che ha raccolto addirittura il 60% delle preferenze, staccando di oltre quaranta punti Angelina Mango, che ha ottenuto (solo) il 16,1% dei voti.

Accorpando i voti del pubblico, della sala stampa e della giuria delle radio, invece, la vittoria è andata alla cantante figlia d’arte con il 40,3% dei voti, mentre Geolier si è fermato a quota 25,2%.

Frankie Hi-Nrg aveva scritto su X: “Se fossi uno di quel 60% che ha televotato Geolier, spendendo dei soldi per far vincere il mio beniamino, e lo vedessi scavalcare da chi ha preso un misero 16%, vincente per mano di un manipolo di membri di una casta mediatica, ecco forse mi sentirei preso in giro”.

Durante la conferenza stampa di chiusura del Festival, Angelina Mango ha detto: “Mi sono resa conto della mia vittoria quando sono uscita dall’albergo questa mattina e c’erano le persone che mi accoglievano. E me ne accorgo ogni volta che vedo la risposta del pubblico quando sono sul palco. Per me quella è una vittoria, non è un premio”.

“Sono una persona educata e gentile e credo che mio papà sarebbe fiero di questo prima di tutto”, ha aggiunto la vincitrice di Sanremo 2024. “Sul palco con me c’erano tutte le persone che amo”.