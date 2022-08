Rhove di nuovo nella bufera: spinge una fan in piscina durante un concerto | VIDEO

Rhove spinge una fan in piscina durante un concerto | VIDEO

Dopo aver interrotto un concerto ed essere andato via perché i fan non ballavano, il cantante Rhove finisce nuovamente al centro delle polemiche, questa volta per aver spinto una ragazza in concerto durante un’esibizione.

La vicenda è accaduta il 3 agosto scorso durante un concerto che il cantante ha tenuto a Porto Cesareo, in provincia di Lecce, in una location all’aperto con piscina.

Mentre cantava Shakerando, il cantante ha dato una spinta a una fan facendola cadere in piscina. Il gesto del rapper ha provocato numerose polemiche in rete con l’interprete che si è successivamente giustificato: “Il gesto di ieri era amichevole, difatti appena usciranno i video capirete che era un semplice scherzo. Subito dopo l’ho fatta salire sul palco ed era contenta e rideva. Le scritto oggi, l’ha presa bene, il telefono e la persona sono apposto altrimenti le avrei dato i soldi per ripagare tutto”.