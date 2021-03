È uscita la prima edizione del Cd di “Promuovi la tua Musica”, sotto l’etichetta discografica Smilax publishing il contest ideato dalla cantautrice Fanya Di Croce che dal 2017 riempie numerosi teatri a sostegno della musica emergente. “Il nostro progetto non è stato fermato dal Covid, in questi mesi abbiamo lavorato affinché venisse pubblicato il Cd con tutti i vincitori della prima edizione. “Sono molto soddisfatta e felice, anche se mi manca il teatro, i concerti dal vivo, la musica davanti al pubblico. Mi auguro un rapido ritorno alla normalità per il settore dello spettacolo”.

Sono 11 gli artisti scelti dalla giuria del contest che hanno vinto il premio Compilation, di seguito i nomi: Manola, Anna Turrei, Marco De Vita, Ezio Leotta, La Banda Falò, Serena De Carlo, Marco Falco, Diana Billwiller, Iacopo Aldamonte, Pako, Unravel. Il cd contiene inoltre il brano di Fanya Di Croce “il contrario di niente”.

Il contest

“Promuovi la tua musica”, ha girato tutt’Italia per promuovere musicisti e cantanti emergenti. «Si esibiscono sempre tanti artisti indipendenti con i loro progetti – spiega Fanya – Arrivano tantissime richieste alla nostra redazione. Noi selezioniamo i migliori, sia con progetti originali, sia con cover». Il contest dal 2020 vede in commissione il direttore artistico musicale di Radio Italia Antonio Vandoni che oltre a presiedere, svolge all’interno della manifestazione anche una Masterclass formativa.

