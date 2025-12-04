Icona app
Home » Spettacoli » Musica
Musica

Paola Iezzi: "Ho scelto di non avere figli per non rinunciare alla musica"

Immagine di copertina
Credit: AGF

"Se avessi potuto donare questa cosa a qualcun altro che non lo può fare, l'avrei fatto, perché io ho scelto di non averne. Sarebbe stata una sofferenza troppo grande"

di Marco Nepi
Immagine dell'autore

“Ho scelto di non avere figli perché sapevo che” se ne avessi avuti “avrei dovuto smettere di fare questo mestiere”. Lo confida Paola Iezzi durante un’intervista nel corso del podcast Bsmt, condotto da Gianluca Gazzoli.

“Se avessi potuto donare questa cosa a qualcun altro che non lo può fare, l’avrei fatto, perché io ho scelto di non averne”, spiega la cantante, che da due anni veste anche i panni di giudice del talent X Factor. “So quanto è difficile per alcune coppie che non riescono ad averne e quanto sia complicato il percorso che porta alcune donne a dover accettare di non poterne avere”.

“Però – continua – per me è stata una scelta, perché sapevo che avrei dovuto smettere di fare questo mestiere. Per me sarebbe stata una sofferenza troppo grande” .

“Una volta – racconta la Iezzi – uno dei miei fidanzati mi disse ‘Basta con questa storia della musica, adesso bisogna mettere sua famiglia, fare dei figli…’. Mi sono sentita tipo una specie di prigione che si costruiva intorno a me”.

“Secondo me – osserva la cantante – una persona che ti ama e che sa da dove vieni, che conosce la tua storia, non può chiederti una cosa del genere. Quindi quando è successo quella cosa lì ho pensato ‘Questa non è la mia storia’”.
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ricerca