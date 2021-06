Orietta Berti: “Fedez dolcissimo, Achille canta da romano annoiato ma è molto elegante”

Orietta Berti, 78 anni appena compiuti, si appresta a vivere un’estate da vera popstar, al fianco di Fedez e Achille Lauro nel tormentone “Mille”. E l’interprete di “Fin che la barca va” sembra trovarsi molto a suo agio nell’inedito trio messo in piedi fra rap e anni Sessanta.

“Bella canzone, vero? Ringrazio Fedez che mi ha dato l’occasione di far compagnia ai ragazzi anche nell’estate”, dice Berti in una intervista su La Repubblica di oggi, mercoledì 16 giugno 2021.

L’idea della collaborazione – spiega Orietta Berti – è nata durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo. “Ci siamo conosciuti a Sanremo, e subito Federico mi ha proposto questa cosa, che carino”, racconta la cantante emiliana. “Ha chiesto di parlarmi, mi dice che aveva pronta una canzone per l’estate e che il ritornello era perfetto per me, me la fa ascoltare, se non mi fosse piaciuta ci avrebbe riprovato in autunno. E invece era bella, e sono andata a registrarla”.

Poi, prosegue Orietta, “s’è unito Achille Lauro, che conoscevo già perché abbiamo lo stesso stilista. Il bello è che ognuno ci mette del suo senza sacrificare nulla della propria personalità”.

Berti definisce i due nuovi colleghi “persone molto gentili ed educate”. “Fedez è dolcissimo, Achille ha sempre questo modo di cantare da romano che s’annoia, ma molto elegante, poi nei video sembra un principe”, osserva. “Sarà per il suo fisico da fotomodello, ma si muove con grande stile”.