“Mille”: è uscito il video del trio Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti

“Mille”, il video del tormentone estivo targato Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti è uscito alle 14 di oggi dopo il lancio della canzone venerdì 11 giugno. Nel filmato i tre cantanti si esibiscono in uno show a bordo piscina in costumi anni ’80: in un’ora il video ha già totalizzato circa 20mila visualizzazioni. Dopo l’esibizione di Berti al festival di Sanremo 2021, Fedez e Lauro hanno scelto proprio lei come protagonista della canzone, già destinata a rivelarsi un successo.