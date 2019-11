Ligabue festeggia 30 anni di carriera con un concerto evento a Campovolo

Ligabue è pronto a festeggiare i suoi 30 anni di carriera e quale posto migliore di Campovolo? La data dei festeggiamenti è già incisa nel cuore del cantante tornato quest’anno con un nuovo album: il 12 settembre 2020 Ligabue proverà a racchiudere 30 anni in un giorno.

“Cercheremo di comprimere 30 anni in una serata sola, non sarà facile, anche perché lo faremo insieme a tutti i musicisti e tutte le band con cui in questi anni ci siamo incrociati. E qua vicino stanno costruendo la fatidica arena dove sarà più facile assistere ai concerti e con quel concerto”, così Luciano Ligabue, direttamente da Campovolo, annuncia sui social il concerto-evento del prossimo anno.

Quella carriera iniziata nel 1990 con l’album omonimo sarà celebrata il 12 settembre dell’anno prossimo, così come i 15 anni dal suo primo mega concerto in quel di Campovolo a Reggio Emilia che negli anni lo ha visto protagonista, più volte, con eventi entrati a pieno titolo nella memoria collettiva della grande musica live italiana.

Ligabue, 30 anni di carriera: dove si terrà il concerto e dove/quando acquistare i biglietti

I 30 anni di Ligabue si festeggeranno in uno spazio creato ad hoc per la sua musica, denominato RCF Arena Reggio Emilia, attrezzato per ospitare fino a 100.000 persone (con una pendenza del 5% per garantire una visuale e un’acustica ottimali) e sarà Ligabue a inaugurarlo.

Il concerto per i 30 anni di carriera si terrà il 12 settembre 2020 e inizierà alle ore 20.30 in un evento live in data unica, prodotto e organizzato da Riservarossa e Friends & Partners.

I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di mercoledì 13 novembre su TicketOne e dalle ore 11.00 di lunedì 2 dicembre nei punti vendita abituali.

Di seguito, il listino prezzi:

Green & Blue Zone 49 euro

Yellow & Orange Zone 65 euro

Red Zone 70 euro

Gold Package 250 euro (199 euro in promozione, per tutti coloro che acquisteranno fino a lunedì 2 dicembre, salvo disponibilità)

TicketOne è Official Ticketing partner di LIGABUE – “30 ANNI IN UN GIORNO”. Solo per gli iscritti al fan club ufficiale, https://barmario.ligabue.com, i biglietti saranno in prevendita dalle ore 16.00 di oggi, lunedì 11 novembre, fino alle ore 15.00 di mercoledì 13 novembre.